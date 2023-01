Sophie Codegoni ricoverata | ecco come sta adesso

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sparita per qualche ora dai socialannuncia di esser; dopo svariate ore la futura mamma ha voluto rassicurare la fan preoccupate per la sua assenza.sta? Photo credits: Solonotizie24ha chiarito di esser statadopo una sparizione di qualche ora dai social. La, infatti, è al sesto mese di gravidanza ma ha voluto tranquillizzare i suoi fan spiegando cosa è accaduto: ”Ragazze,mi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo ...

L'ex gieffinaha rivelato sul suo Instagram di doversi ricoverare per qualche giorno e fare alcuni accertamenti. Essendo al sesto mese di gravidanza, i fan si sono subito mostrati preoccupati per le ...Dopo essere sparita dai social per svariate ore,ha ripreso in mano il suo Instagram per chiarire il motivo della sua assenza. Questo silenzio ha subito allarmato i suoi fan che l'hanno invasa di messaggi, preoccupati anche per la ...

Sophie Codegoni dopo essere tornata da una magnifica vacanza alle Maldive (insieme al compagno Alessandro Basciano), ha deciso che forse era il momento di togliere da casa sua le decorazioni natalizie