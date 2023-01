Sophie Codegoni in ospedale ricoverata | le sue condizioni e cos' è successo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sparita dai social per alcune ore, l'ex concorrente del GF Vip ha ripreso in mano il suo smartphone per chiarire il motivo della sua assenza che ha generato qualche sospetto.è in. La Bonas di Avanti un Altro si trova attualmenteper un problema al rene. Tra le sue Stories su Instagram ha pubblicato un video per rassicurare i follower, dicendo: "In queste ultime ore non sono stata benissimo, quindi devo rimanere qualche giorno inper dei controlli". IN AGGIORNAMENTO

