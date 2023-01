Sono state arrestate 56 persone nell’ambito di una grossa operazione contro la ’ndrangheta in varie città italiane

Messina Denaro, Lirio Abbate: "Sono state trovate ricevute fiscali, non lo riconoscevano e gli facevano giustamente lo ... La7

TMW Radio - Impallomeni: "Le parole nel post-gara di Maldini sono state perfette" Milan News

Una persona è stata uccisa e altre sette sono state ferite in una sparatoria a Oakland, in California Il Post

Su 511 domande per una casa Itea solo 3 sono state accettate, l'emergenza casa nell'Alto Garda: “Gli alloggi ... il Dolomiti

Da oggi benzinai fermi per due giorni. Meloni: “Le speculazioni non ci sono state ma non potevamo… Il Fatto Quotidiano

Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che altre 20 persone sono state ferite con proiettili veri nel raid nel campo profughi di Jenin. Quattro di loro sono in condizioni critiche. La ...