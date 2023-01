Sonia Bruganelli | le verità su Bonolis | “Donne a dieci metri di distanza”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La opinionista del GF Vipparla del rapporto col marito Paolo: le rivelazioni Torna a parlare. E come al solito, quando la opinionista del GF Vip regala retroscena e curiosità sul marito Paolo, la cose migliore da fare è tenere dritte le orecchie e ascoltare. E nel corso di una intervista concessa al settimanale F,ha raccontato come è nata la storia con l’attuale marito, già ai tempi famosissimo, essendo un volto molto amato del piccolo schermo: “All’inizio non ho detto niente a nessuno: ero fidanzata con un altro e non pensavo potesse diventare una cosa importante. Quando però uscì la copertina di un giornale scandalistico con un nostro bacio mi sono trovata a dover dare due spiegazioni” – ha spiegato ...