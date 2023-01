Sondaggio Porta a Porta | FdI primo partito | Rocca stacca D’Amato di dieci punti Fontana supera il 50%

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Fratelli d’Italia oggi si confermaitaliano con il 28%. Segue il Movimento 5 Stelle al 20% (+1,5). Il Pd si ferma al 15%, perdendo 1 punto. Troviamo poi la Lega al 10% (+0,5), seguita da Azione-Italia Viva, che sale all’8,5% (+0,5). Forza Italia scende al 7% (-1,5), mentre Verdi-Sinistra si fermano al 3% (-0,5), +Europa è stabile al 2% e infine Noi Moderati si attesta all’1% (-0,5). E’ quanto emerge dalpubblicato da, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra (FdI-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiunge il 46% (-2), mentre il Centrosinistra (Pd-Verdi-Sinistra-+Europa) si ferma al 20% (-1,5). Per la regione ...

