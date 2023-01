, si avvicinano le elezioni regionali e quelle in Lazio e Lombardia potrebbero segnare anche gli equilibri dell'attuale governo Meloni. Secondo un recente sondaggio di Ipsos, il ...Gli ultimifanno registrare piccoli movimenti in termini quantitativi che potrebbero diventare significativi se si trasformano in tendenze. Secondo il sondaggio Euromedia Research per Porta a ...

Sondaggio politico, FdI primo partito con 29,1%. Pd torna secondo Adnkronos

Sondaggi politici, Lazio e Lombardia al voto: ecco chi è in testa, non mancano sorprese… Globalist.it

Sondaggi politici, primarie Pd: Bonaccini resta il favorito numero uno, Elly Schlein insegue Globalist.it

Sondaggio Masia, cosa dicono i dati su FdI e Pd. La stoccata alla sinistra Il Tempo

Sondaggi politici, si avvicinano le elezioni regionali e quelle in Lazio e Lombardia potrebbero segnare anche gli equilibri dell’attuale governo Meloni. Secondo un recente sondaggio di Ipsos, il ...Tundr eleva il Welfare aziendale a pilastro fondamentale nella creazione di benessere per la persona, diventando il primo abilitatore digitale in Italia di iniziative virtuose Social ...