Sondaggi politici | FdI sempre primo partito | Pd al minimo storico

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – In crescita di 3 punti rispetto alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, Fratelli d’Italia si conferma oggi, con il 29%,nel Paese. Distante, al 17,8%, il Movimento 5 Stelle di Conte che guadagna comunque quasi 2 punti e mezzo in quattro mesi. Terza posizione per ilDemocratico che, con il 15%, tocca il suoe affida alle primarie di fine febbraio le basi per un rilancio. E’ quanto emerge dall’analisi, visionata dall’Adnkronos, di Barometro Politico di gennaio dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Molto staccati la Lega all’8,3%, Azione al 7,5%, Forza Italia al 6,6%. I due partiti della coalizione di Governo perdono consensi: mezzo punto Salvini, un punto e mezzo Berlusconi. Lieve calo anche per Sinistra e Verdi al 3,2%. Con ...