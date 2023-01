Soldi della ' ndrangheta riciclati in mezza Europa | 11 arresti

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Società in Ungheria e in altri Stati europei, come Cipro, Regno Unito, Francia e Danimarca, per riciclare il fiume di denaro frutto delle attività illecite e per reinvestirlo, una volta 'ripulito', in immobili, yacht e ville di lusso: così il 'localè di 'di Sant'Onofrio (Vibo Valentia), rappresentato dalla cosca Bonavota, aveva fatto il salto di qualità muovendo milioni di euro in un vorticoso giro su scala europea, il cui epicentro era lo studio di un'avvocata ungherese, e puntando a inserirsi nella nuova frontiera delle criptovalute. Questo è lo scenario che la Dda di Catanzaro ha svelato con la terza tranche dell'operazione 'Rinascita Scott', seguita dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale dell'Arma di Vibo Valentia e concretizzata nell'applicazione di 11 misure cautelari. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza ...