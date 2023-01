Snowboard | Lucia Dalmasso è seconda nel PGS di Blue Mountain! Hofer 4° tra gli uomini

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Strepitoso secondo posto dinel PGS diMountain, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 diparallelo. Sulle nevi canadesi l’italiana classe 1997 si è arresa soltanto alla svizzera Ladina Jenny nella Big Final e ha conquistato il suo primo podio in carriera nel massimo circuito. Da segnalare anche il quarto posto di Marcnella gara maschile vinta dall’austriaco Benjamin Karl. Dopo aver battuto la tedesca Cheyenne agli ottavi di finale e la ceca Zuzana Maderova ai quarti, l’azzurra ha sconfitto anche l’austriaca Claudia Riegler e ha così centrato l’accesso alla Big Final. Con la tensione alle stelle, la nativa di Feltre ha iniziato l’atto conclusivo con grande determinazione, passando in testa di 41 centesimi al primo rilevamento cronometrico, ma poi è ...

