Smart working | solo 1 su 10 lavora da casa

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Secondo uno studio diffuso ad una giornata di studi organizzata dall’Inapp in Italia potrebbero svolgere il lavoro da remoto almeno 4 dipendenti su 10, mentre al momento risulta cheun occupato su diecida. L’analisi, in particolare, ha evidenziato che sulla limitata diffusione delloincide il differente grado di fattibilità del lavoro da remoto nelle diverse professioni: la quota del lavoro da remoto varia dal 25% per le professioni intellettuali o esecutive al 2% di quelle non qualificate. La percentuale è anche legata alla differente capacità manageriale di adottare nuovi modelli organizzativi, più ridotta nelle piccole e medie imprese. E poi c’è la questione del cambio di regolamentazione del lavoro da remoto, prorogato in forma semplificataper ...