Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sulladelloper i lavoratori, “condivido la considerazione che lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile raggiunga uno scopo importante a tutela dei lavoratori più vulnerabili attraverso la funzione di protezione. Per questoogni iniziativa per laalmeno trimestrale dello strumento per proseguire nella protezione di soggetti a rischio per la malattia da Covid-19. E’ già in corso un’interlocuzione tecnica con i competenti uffici della Pa per la valutazione congiunta di interventi normativi”. Così la ministra del Lavoro, Marina, nel corso del question time di oggi, in previsione della scadenza al 31 marzo del lavoro agile per i lavoratori definiti ...