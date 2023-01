(Di giovedì 26 gennaio 2023) Calcio e Finanza pubblica i dati relativi al bilanciodi Comcast Corporation, il gruppo che controlla Sky. L’anno si è chiuso conina 121,4 miliardi di dollari (107,4 miliardi di dollari nel 2021) e utile in netto aumento a 4,925 miliardi di dollari (2,873 miliardi di dollari nel 2021). Tra le controllate di Comcast c’è Sky. Calcio e Finanza scrive: “A livello globale, nelil broadcaster ha fatto registrareina 17,9 miliardi di dollari (quasi 20,3 miliardi di dollari nel 2021), mentre l’EBITDA Adjusted è ina oltre 2,5 miliardi di dollari (2,36 miliardi di dollari nell’esercizio precedente). Idiretti da consumatori sono pari a 3,5 miliardi di dollari, in linea con l’anno precedente, riflettendo ...

Sky, nel 2022 ricavi in calo e abbonati in crescita IlNapolista

