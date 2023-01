Skriniar - Psg | pronti 10 milioni ma l' Inter dice no E Dumfries punta la Premier

E il club dell'emiro del Qatar è tornato a farsi sotto anche questo mese, cercando di convincere l'Inter a cedergli Milanche comunque a giugno sarà libero di accasarsi altrove. Alin ...Senza pathos, senza più incertezza. Il finale è scritto, ma è il percorso a non essere ancora chiaro. Milanalè un affare ormai chiuso. Questione di tempo, certo. Ma quanto Ecco, questa è la domanda che rimette pepe a una storia altrimenti non più da copertina e quasi già archiviata. Perché ...

Bivio Inter, ci risiamo: il PSG vuole Skriniar a gennaio. Ecco la nuova offerta ai nerazzurri Calciomercato.com

TMW - Skriniar subito al PSG Offerta da 15 milioni in arrivo, poi palla a Marotta e Zhang TUTTO mercato WEB

I progetti del Psg: perché a Parigi vogliono a tutti i costi Skriniar La Gazzetta dello Sport

Skriniar, si muove il Psg: pronta un'offerta all'Inter da 10 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Skriniar-PSG, poco margine per gennaio: “Questo il principale ostacolo” fcinter1908

I Red Devils hanno acquistato diversi top player negli ultimi anni. Di fatto, non ci sono più dubbi. Skriniar non ha nessuna intenzione di rinnovare con l' Inter. Il difensore slovacco ha già trovato ...Su Gazzetta: Skriniar-Psg, pronti 10 milioni, Dumfries saluta Da Parigi voci di un affondo imminente. L’olandese tentato da un futuro in Premier. Pare che da Parigi sia in ...