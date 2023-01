Skeleton | Mondiali St Moritz | Kreher guida dopo due manche | Margaglio miglior azzurra

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono state completate le prime dues aidiin corso di svolgimento St., in Austria. Susanneè in testa in virtù del tempo totale di 2’16?38 ed è riuscita a precedere le canadesi Mirela Rahneva (+0.39) e Jane Channel (+0.50). Lae italiana, al dodicesimo posto, è Valentina(+2.15), con 5.20 realizzato in entrambe le run. Ventiseiesimo posto per l’altraAlessia Crippa (+4.61), che ha scalato due posizioni nella seconda run. Venerdì 27 gennaio terza e quartamaschile alle ore 09.00 e terza e quartafemminile alle ore 13.30. SportFace.

Matt Weston ha dominato le prime due manche deidi2023. l'inglese ha chiuso nettamente al comando le due prove iniziali andate in scena a Sankt Moritz (Svizzera). Grande giornata per i colori azzurri con Amedeo Bagnis che ha ...Il calendario completo degli IBSFdi bob 2023 , in programma da sabato 28 gennaio a domenica 5 febbraio: ecco le informazioni ... che ospiterà anche la rassegna iridata di para - bob e

Bagnis secondo dopo due manches dei Mondiali di skeleton ... FISI

Skeleton, Mondiali 2023: Susanne Kreher a sorpresa al comando a metà gara. Valentina Margaglio dodicesima OA Sport

Mondiali skeleton 2023: un super Amedeo Bagnis è secondo dopo ... SPORTFACE.IT

Skeleton, Mondiali St.Moritz 2023. Da brutto anatroccolo a cigno azzurro La metamorfosi iridata è un'ipotesi OA Sport

Skeleton, Mondiali St Moritz: Kreher guida dopo due manche ... SPORTFACE.IT

Amedeo Bagnis si è reso protagonista di due manche stellari ai Mondiali 2023 di skeleton ed è magnificamente secondo a metà gara. L’azzurro si è esaltato sul budello di St. Moritz (in Svizzera), dove ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...