Skam Italia rinnovato per una sesta stagione

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Le avventure dei ragazzi dicontinuano. Nelle scorse ore, Netflix ha infatti annunciato che è entrata ufficialmente in produzione ladella seriena, adattamento dell’omonima norvegese, realizzata da Ludovico Bessegato. Un rinnovo che è stato accolto di buon grado dai fan che seguono le vicende degli adolescenti del liceo J. F. Kennedy di Roma. Partita su Tim Vision e approdata su Netflix a partire dalla quarta, per poi diventare esclusiva della seconda piattaforma streaming nella quinta annata, l’ultimadiha visto per protagonista Elia Santini (Francesco Centorame), alle prese con l’amore nei riguardi di Viola Loiero (Lea ...

Netflix, con un post sui social, ha annunciato ufficialmente che la stagione 6 diè attualmente in fase di produzione. L'immagine condivisa online mostra infatti la copertina del copione del primo episodio inedito, non rivelandone però il titolo. I fan dovranno quindi ...Non si ferma il successo di. Con una foto ella sceneggiatura pubblicata sui social Netflix ha annunciato l'arrivo della sesta stagione della serie teen. La notizia ha suscitato l'entusiasmo di alcuni interpreti ...

