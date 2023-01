Sindacati militari | quando la disciplina viene usata come bavaglio

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “La particolare attenzionere da parte della scala gerarchica nei confronti del nostro Sindacato continua, ma comunque permette di accompagnare l’inarrestabile corso del processo di modernità che sta attraversando l’Arma dei Carabinieri”, riferisce Roberto Di Stefano, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri. Martedi scorso a Firenze si è svolto l’ennesimo procedimentore nei confronti del nostro segretario generale, Massimiliano Zetti, sotto processo per una visita sindacale nella caserma di Talla in Arezzo, dove fu contestata la sua presenza di parte di quel comandante provinciale che lo fece allontanare accusandolo poi di disobbedienza, un reato che nulla ha a che vedere con l’attività privatistica di un sindacato riconosciuto.se non bastasse, anche il comunicato di NSC, in ...