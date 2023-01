Silvio Berlusconi | Casa sacra | no a nuove tasse dalla direttiva Ue

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Leggi Anche Classe energetica, con la nuovaUe in Italia fuorilegge il 74% degli immobili Leggi Anche Europa, svolta green sulle case entro il 2030: il 60% sarebbe da ristrutturare 'Per ...

Davvero non possiamo costringere le famiglie a pagare questa nuova tassa', ha aggiuntoche spiega: 'Servono incentivi e non imposizioni. Abbiamo la forza e l'autorevolezza per intervenire ...A poco più di tre settimane dal voto,prosegue con la campagna elettorale social per sostenere i programmi di Forza Italia e del centrodestra in Lazio e Lombardia. Nei suoi video, il Cavaliere si rivolge agli elettori ...

Il bodyshaming di Maurizio Gasparri e l’influencer Silvio Berlusconi: il peggio della settimana L'Espresso

Silvio Berlusconi: "Casa sacra, no a nuove tasse da direttiva Ue" TGCOM

Casa Green, Berlusconi: non possiamo costringere gli italiani a pagare una nuova tassa. Per noi la casa è sacra - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Berlusconi 'La casa è sacra, la direttiva Ue non diventi una tassa' Tiscali Notizie

'Il rispetto dell’ambiente e delle nuove norme e l’obbligo di non sprecare energia sono principi che devono essere sostenuti rendendoli convenienti ...Per Silvio Berlusconi “la casa non è solo il luogo che ci è più caro ma è anche il primo investimento delle famiglie”. In un videomessaggio il leader di Forza Italia ha sottolineato come “l’80% degli ...