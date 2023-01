Si avvicina… Cremonese-Inter | i 5 gol più belli dei nerazzurri

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023): le 5 reti nerazzurre più belle Sabato 28 gennaio, alle ore 18.00, l’sfiderà allo stadio Giovanni Zini la. Un match che, negli anni ’90 ha visto diversi protagonisti realizzare retissime contro i grigiorossi. Il club nerazzurro ha pubblicato i 5 piùdi questa sfida: da Sosa a Zanetti, passando per Paul Ince e Nicola Berti. Ecco il tweet che fa vedere i giocatori scelti. In attesa del ritorno deiallo stadio Zini, rivediamo insieme le reti più belle segnate contro la???#Forza(@) January 26, 2023 Sul sito potete anche vedere il video completo Per info su GliEroidelCalcio: Glieroidelcalcio.com . L'articolo ...