Shoah | “Un minuto di parole” con le voci dei sopravvissuti

(Di giovedì 26 gennaio 2023) In occasione del Giorno della Memoria Chora Media, la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea-CDEC, il Memoriale delladi Milano e Urban Vision si sono uniti per un'iniziativa speciale - Undi- nelle città di Roma, Milano, Napoli e Genova. L'osservazione del tradizionaledi silenzio in ricordo delle vittime dellaverrà riempita con undideiitaliani. Il 27 gennaio gli schermi di Urban Vision, presenti nelle principali città italiane, riproducono nell'arco di tutta la giornata quattro estratti audio originali, restaurati da Chora Media, con le testimonianze di Lazzaro Anticoli, Goti Bauer, Cesare Di Segni e Nedo Fiano, cittadini italiani deportati nei campi di ...

Mostre, programmi televisivi, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche: sono numerosi gli eventi organizzati in tutta Italia per ...