(Di giovedì 26 gennaio 2023) In occasione del Giorno della Memoria Chora Media, la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea-CDEC, il Memoriale delladi Milano e Urban Vision si sono uniti per un'iniziativa speciale - Undi- nelle città di Roma, Milano, Napoli e Genova. L'osservazione del tradizionaledi silenzio in ricordo delle vittime dellaverrà riempita con undideiitaliani. Il 27 gennaio gli schermi di Urban Vision, presenti nelle principali città italiane, riproducono nell'arco di tutta la giornata quattro estratti audio originali, restaurati da Chora Media, con le testimonianze di Lazzaro Anticoli, Goti Bauer, Cesare Di Segni e Nedo Fiano, cittadini italiani deportati nei campi di ...

Qualcheprima, nell'aprire la cerimonia, la Presidente del Parlamento europeo Roberta ... 'Il ricordo dell'immane tragedia della- ha detto La Russa - possa essere sempre più memoria ...... il 21°di gioco corrisponde al 1°del secondo tempo. Tale iniziativa è programmata al fine di ricordare le vittime dellaed il luogo da cui partirono i convogli destinati al ...

Shoah, "Un minuto di parole" con le voci dei sopravvissuti Agenzia askanews

#27Gennaio - Un minuto di silenzio per ricordare le vittime della ... CrotoneOK.it

Per la Giornata della Memoria, Chora Media e Urban Vision ... ADC Group

Un minuto di silenzio al 21': il calcio dilettantistico ricorda la Shoah VareseSport

Sette minuti di musica contro la Shoah la Repubblica

Si trascrive, a seguire, la nota pervenuta a firma del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti in relazione a quanto in oggetto: “Con riferimento all’oggetto ed in seguito al nulla osta ri ...Pure il mondo del calcio dilettantistico provinciale si inchina alla memoria delle vittime dell'olocausto. Nel fine settimana tutte le partite in calendario saranno sospese al 21° per osservare un min ...