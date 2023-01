(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Dalle parole pronunciate questa mattina è emerso quanto la riflessione di Liliana Segre - sul rischio che lain futuro possa essere relegata a un paio di righe sui libri di scuola - abbia colpito tutti noi. E' importante che lasi preoccupi di queste parole, si domandi senza retorica se davvero si potrà realizzare questa eventualità e se tutto ciò che è accaduto potrà essere ridotto a una parentesi. Ladeve porsi la questione di cosa significhi fare Memoria. Non si tratta di un esercizio semplice; la memoria è una fatica quotidiana che richiederispetto a ciò che si ricorda e bisogna averne cura". Così Simona(Pd) nel suo intervento in Aula in Senato per le celebrazioni del Giorno della Memoria. "Far riemergere la Memoria ci ...

Shoah: Malpezzi (Pd), ‘politica ha responsabilità ricordo’ Il Sannio Quotidiano

