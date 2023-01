Shoah | La Russa | Ripudiare antisemitismo e antisionismo

... il presidente del Senato Ignazio Lanel suo discorso di fronte all'Aula ha auspicato che "il ricordo dell'immane tragedia dellapossa essere sempre più memoria condivisa di una comunità ...Giornata della Memoria, domani il Senato non lavora quindi le celebrazioni previste per il 27 gennaio sono state anticipate di un giorno. Ignazio La, presidente del Senato, ha aperto la celebrazione con un suo pensiero sulle Leggi Razziali varate dal regime Fascista di Benito Mussolini. "Il Senato sarà sempre in prima linea per diffondere il ...

Roma, 26 gen. (askanews) - 'Il ricordo della tragedia della Shoah deve essere sempre più memoria condivisa di una comunità che rifiuta il razzismo, ...Shoah, La Russa: "Abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere ai più giovani il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei, a partire dall'infamia delle leggi razziali italiane".