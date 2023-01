Shoah | La Russa | ' per legge sia ricordato anche 17 11 | Giorno Memoria sia quotidianità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Nell'anno 2008 ero ministro della Difesa con Pacifici (ex capo della Comunità ebraica di Roma - ndr), che saluto, a rendere omaggio ai caduti ebrei della prima guerra mondiale: italiani ed ebrei morti per difendere la nostra Nazione. In quella occasione indicai tra le tante giornate importanti, non come quella odierna,il 17 novembre" che per "ricordare la drammaticità delle leggi razziali" andrebbe rammentato "con una apposita norma,. Lo dissi allora: forse il Senato potrebbe sicuramente pensarci". Così il presidente del Senato Ignazio Lanel suo intervento in Aula in occasione della celebrazione del 'della'. "Ed a proposito, oggi il Senato con il suo unanime momento di riflessione e dipuò indicare a tutti la ...