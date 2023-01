Shoah | La Russa | ' Le leggi razziali un' infamità | senza memoria i crimini si ripetono'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Giornata della, domani il Senato non lavora quindi le celebrazioni previste per il 27 gennaio sono state anticipate di un giorno. Ignazio La, presidente del Senato, ha aperto la ...

Giornata della Memoria, domani il Senato non lavora quindi le celebrazioni previste per il 27 gennaio sono state anticipate di un giorno. Ignazio La, presidente del Senato, ha aperto la celebrazione con un suo pensiero sulle Leggi Razziali varate dal regime Fascista di Benito Mussolini. "Il Senato sarà sempre in prima linea per diffondere il ...Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, prendendo la parola nell'aula di Palazzo Madama durante la commemorazione della."Non fermiamoci alla solennità, vorremmo che il Giorno ...

Senato commemora Shoah. La Russa: sia sempre più memoria ... Agenzia askanews

Giorno della Memoria, il museo di Auschwitz-Birkenau esclude Mosca dalla cerimonia Il Fatto Quotidiano

Shoah, Sami Modiano invitato da La Russa in Senato: 'Io vivo per testimoniare' Repubblica TV

Shoah: La Russa, 'per legge sia ricordato anche 17/11, Giorno Memoria sia quotidianità' OlbiaNotizie

L’amarezza di Liliana Segre: la memoria della shoah cede. Pensare “a chi è morto per la colpa di esser nato” Tecnica della Scuola

Roma, 26 gen. (askanews) - 'Il ricordo della tragedia della Shoah deve essere sempre più memoria condivisa di una comunità che rifiuta il razzismo, ...Shoah, La Russa: "Abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere ai più giovani il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei, a partire dall'infamia delle leggi razziali italiane".