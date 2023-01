Shoah | il Prefetto Torlontano | “Diffondere cultura di pace | solidarietà e tolleranza” FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- La vergognosa pagina delle persecuzioni ai danni degli Ebrei nel secolo scorso è stata al centro di una cerimonia presso il Palazzo del Governo in occasione della ricorrenza del 27 gennaio 1945 quando i soldati dell’Armata Rossa aprirono i cancelli del lager di Auschwitz. Promossa dalCarlo, moderata dalla giornalista Enza Nunziato, la manifestazione ha visto la partecipazione di un rappresentante della Comunità ebraica napoletana, Sandro Temin, che ha rievocato i giorni delle persecuzioni e dei soprusi ai danni della comunità ebraica. Alla Cerimonia hanno partecipato le istituzioni locali con in prima fila i sindaci Enzo Falzarano (Airola), Giovanni Parente (Cerreto Sannita), Gianfranco Mottola (Castelvetere in Val Fortore) e il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella nonchè il ...