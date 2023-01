Sharon Stone | Robert De Niro e Joe Pesci tra i pochi colleghi non misogini che ho avuto

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ammette di aver incontratononsul set, tra di loro le co-star di CasinoDee Joenon le manda certo a dire quando si tratta di denunciare le magagne dell'industria di Hollywood. La star di Basic Instinct ha rivelato di aver lavorato con umerosi co-protagonisti maschinel corso della carriera. Tra iche non odiano le donne si salvano gli interpreti di CasinoDee Joe. "Ho lavorato con alcune delle più grandi star del settore, che volevano parlare letteralmente attraverso il mio primo piano, dicendomi cosa pensavano avrei dovuto fare", ...

Sharon Stone ammette di aver incontrato pochi colleghi non misogini sul set, tra di loro le co-star di Casino Robert De Niro e Joe Pesci.Incredibile, ma vero, il 10 marzo Sharon Stone spegnerà 65 candeline. La verità è che a guardarla nella sua ultima performance al Saturday Night Live, nessuno oserebbe darle più di 50 anni. Fasciata i ...