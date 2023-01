SETTORE GIOVANILE | IL RESOCONTO DEL WEEKEND

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Perugia, domenica 22 gennaio ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 3a giornata di ritorno Campionato Under 17 Serie A e B PERUGIA-BENEVENTO 2-2 PERUGIA: Migliorati, Astemio (18? st Giorgetti), Barberini (45? st Cesaretti), Ambrogi, Fontanelli, Costanzi, Carbonini (45? st Giommetti), Bussotti, Caprari, Ciattaglia, Lickunas (25? st Petterini). A disp.: Bolzon, Picci, Cottini, Fucci, Goncalves. All.: Giacomo Del Bene. BENEVENTO: Giangregorio, Fastiggi, Umile, Pellegrino, Esposito, Eletto, Fierro, Rucci, Ciprio, Carfora, Bisogno (20? st Politi). A disp.: Nigro, Ruggiero, Ciurleo, Pagano, Donatiello, Rispoli, Patricelli, D’Ambrosio. All.: Rocco Dario. ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni (Ottobretti – Fiordi) RETI: 23? pt Costanzi, 10?, 45? st (rig.) Ciprio (BE), 47? st Caprari PERUGIA – Stesso risultato dell’andata tra Perugia e Benevento che non vanno oltre il pari, ancora una volta ...

Sull'epigrafe è stato messo anche lo stemma dell'AC Milan a cui Patrizio ha dedicato anima e corpo prima come calciatore negli Anni '90 e successivamente come guida delall'estero. ...I valori dell'anno 2021 dei tassi di disoccupazione 15 - 74 anni e15 - 34 anni (... dato dal rapporto tra la retribuzione totale annua dei lavoratori dipendenti delprivato non ...

Una triplice alleanza per il settore giovanile LA NAZIONE

Montecchio Maggiore e il settore giovanile, l'intervista a capitan Tozzo della formazione U17 Elite Tuttocampo

CASTELFIDARDO. Il restyling del settore giovanile affidato a Varoli Tuttocampo

Si fermano i tecnici del settore giovanile, che bufera sulla Samb corriereadriatico.it

La Reggina, il settore giovanile e l’Athletic Bilbao: viaggio nel modello spagnolo citato da Cardona StrettoWeb

Ringrazio tutti per il lavoro fatto in tutto il settore giovanile, Alberto sta facendo bene. (fiorentinanews.com) Nel suo intervento a Sportitalia, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha ...Il Milan ha comunicato la morte di Patrizio Billio, tecnico del settore giovanile del diavolo che dal 2011 era allenatore della Scuola Calcio del Milan in Kuwait. È deceduto mentre giocava a padel con ...