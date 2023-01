Settore Femminile | gli impegni del weekend | la prima squadra gioca a San Marino

Leggi su seriea24

La Ternanadi mister Melillo, per l'ultimo turno del girone di andata, sarà impegnata in casa della SanAcademy, domenica 29 gennaio alle 14.30.Lavera affronterà il Pomigliano in trasferta, lunedì 30 gennaio alle ore 18.00.Under 17 e Under 15 se la vedranno rispettivamente con Romulea al Mario Cicioni di Terni (sabato 28 gennaio alle 15.30) e CF Roma al Centro Sportivo Certosa di Roma, in via di Centocelle (sabato 28 gennaio alle 18.00).