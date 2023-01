Servizi sociali e demografici | dall’1 febbraio apre la nuova sede decentrata alla Celadina

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Bergamo. Un nuovo passo nel lungo percorso verso il decentramento, dichiarato obiettivo del secondo mandato dell’Amministrazione Gori. A partire dal primosaranno aperti gli sportelli delladei, in via Pizzo Tre Signori al civico 2. Si tratta di uno spazio polifunzionale la cui apertura si inserisce nel quadro delle proposte pensate per trasferire ilo comunale di supporto sociale in prossimità dei quartieri residenziali, andando incontro alle necessità e ai bisogni dei cittadini. Il nuovo sportello ospita un operatore preparato a fornire accoglienza ed un primo orientamento ai cittadini che manifestano bisogni; ...