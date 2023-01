Sento ancora la vertigine | la prima docu-serie di Elodie | dal 20 febbraio su Prime Video

Dopo avere esordito come attrice nel film Ti mangio il cuore , Elodie torna con la prima docu - serie lei dedicata ,la vertigine , una produzione Groøenlandia in collaborazione con Prime Video che sarà disponibile dal 20 febbraio sulla piattaforma . Elodie per la prima volta sceglie la narrazione ...Non mimai pronta e ho sempre paura di non essere all'altezza. Ma credo che questa paura sia ... "Faccio il possibile per accompagnare mia figlia a scuola - raccontaMeloni - , quando ...

“Sento ancora la vertigine”, arriva la docu-serie di Elodie Tv Sorrisi e Canzoni

ELODIE “Sento ancora la vertigine” la docu-serie su Prime Video Newsic

“Sento ancora la vertigine” è la prima docu-serie di Elodie Radio 105

Roma, Abraham: "Voglio vincere ancora. Questo 2023 sarà un anno bellissimo" Sky Sport

Oggi mi sento triste: (dis)eguaglianza di genere - Altraeta altraeta

Il 2023 è appena iniziato e si preannuncia già un anno importante e pieno di novità per Elodie. Pronta a tornare in gara a Sanremo, la cantante ha infatti annunciato oggi l'uscita della sua prima docu ...Elodie, pronta a tornare in gara a Sanremo, ha annunciato oggi l'uscita della sua prima docu-serie. Il progetto si intitola “ Sento ancora la vertigine ” e sarà disponibile dal 20 febbraio in streamin ...