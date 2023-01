Semifinali uomini | Djokovic e Tsitsipas super favoriti

Seile ha vinte in 3 set, una in quattro e due in cinque (75 al quinto contro Murray nel 2012 e 60 al quinto contro Wawrinka nel 2015). A livello Slam invece è la semifinale numero 44, due ...La principale antagonista dei blancos sarà il Flamengo, vincitore della Copa Libertadores e già qualificato alle, esattamente come glidi Carlo Ancelotti. Ad inaugurare la ...

Coppa del Mondo, gigante maschile Schladming LIVE: Meillard ... Eurosport IT

Tennis: Open Australia, Djokovic in semifinale Agenzia ANSA

Andrey Rublev - Novak Djokovic live: Tennis - Australian Open ... Eurosport IT

Australian Open, preview day 10: Rublev deve rompere un tabù contro super Nole, mentre negli USA già gioiscono. Pliskova e Sabalenka, sarà davvero tutto liscio Ubitennis

Sport in tv oggi (giovedì 26 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

La 111esima edizione dell'Open d'Australia si avvia all'atto conclusivo con due semifinali dall'esito scontato. Lo strapotere dimostrato nel ...Una nuova giornata di sport tutta da vivere quest’oggi in compagnia di OA Sport. Oggi, giovedì 26 gennaio, tutto prenderà il via dal Dubai Desert Classic di golf che catalizzerà l’attenzione degli app ...