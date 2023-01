«Se sei povero | rimarrai tale» L’Italia di oggi vista dal Terzo Segreto Di Satira – L’intervista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Inclusione, ambiente, politicamente corretto e diritti. Sono questi i temi che IlDiha deciso di mettere in scena in nuovo progetto cinematografico, Domino23. Con decine di attori, il gruppo comico formato da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Davide Rossi, e Andrea Mazzarella ha ideato uno special satirico della durata di 52 minuti per trattare i grandi temi dell’attualità in chiave satirica. Una tesi di fondo, richiamata anche dal sottotitolo «Gli ultimi non saranno i primi», che vuole tratteggiare una critica alla nostra società «dove se seisempre, – spiega a Open Andrea Fadenti -, se invece sei ricco e privilegiato, al di là del tuo orientamento sessuale, del colore della tua pelle o di quello che pensi, sarai sempre una ...

Una tesi di fondo, richiamata anche dal sottotitolo "Gli ultimi non saranno i primi" , che vuole tratteggiare una critica alla nostra società "dove serimarrai sempre tale, - spiega a Open ...C osì ilRublev a digiuno di break è rimasto anche a digiuno di semifinali. Per la settima ..."Pitbull stessato" " racconta di essersi così appassionato al tennis che all'età dianni se gli ...

La matematica della ricchezza, la disuguaglianza inevitabile e l ... Il Sole 24 Ore

A sei mesi dalla scomparsa il povero cane Clarence è tornato a ... il Dolomiti

Il 10% dei patrimoni italiani più grandi possiede oltre sei volte la ... Il Sole 24 Ore

Campionati italiani baristi Sca: sei i vincitori, tra (molte) conferme e ... Bargiornale

Cresce il divario ricchi-poveri: senza equità non c'è giustizia Il Cittadino

La disuguaglianza è inevitabile O per dirla in prosa, la ricchezza tenderà ineluttabilmente a concentrarsi nelle mani di pochi ...Dice Papa Francesco “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” e «La povertà che uccide è ... Nel 2021 i poveri assoluti nel nostro Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini. Non ...