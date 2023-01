“Se resta Allegri me ne vado” Lite furibonda alla Continassa? La situazione

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Maxsta vivendo una stagione difficoltosa pur facendo molto bene, ma ovviamente quando si parla di lui le critiche non mancano. La Juventus ora si trova in una condizione nella quale non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi, con la Vecchia Signora che deve così in tutti i modi cercare di tornare al vertice del calcio italiano con una rimonta pazzesca. JuveDipendenzaI 15 punti di penalizzazione sono una pesantissime mannaia sulla propria testa, con la sensazione di essere stati presi di mira dFederazione che ormai è abbastanza palese, ma Massimilianovuole fare quadrato attornosua squadra. Questo dunque ha permesso al tecnico toscano di diventare molto apprezzato anche dtifoseria, ma in realtà qualcuno non sembra essere per nulla dsua parte, anzi ci ...