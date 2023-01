Se il Pd pensa solo alle alleanze è un problema per tutto il centrosinistra di S Mentana

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Dire che il dibattito sul futuro del Partito Democratico non stia parlando di contenuti è un’affermazione ormai talmente abusata da risultare un cliché. Forse meno evidente è invece il modo in cui tale dibattito si sta sviluppando, con interventi di persone che auspicano lo scioglimento del Pd (con buona pace delle oltre cinque milioni di persone che lo hanno votato) o cercano di tracciarne un nuovo perimetro a immagine e somiglianza dei loro desideri. Al tempo stesso, il dibattito congressuale sembra svilupparsi intorno a una serrata discussione su chi sia l’ato di riferimento tra Movimento Cinque Stelle e il cosiddetto Terzo Polo, su quale sia il giudizio politico riguardo Giuseppe Conte, nonostante del Pd non abbia mai fatto parte, o sulla necessità di lasciare il renzismo fuori dal Pd, partito che tuttavia Renzi ha lasciato nell’ormai lontano 2019. Ciò che si ...