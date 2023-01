“Se è così io esco” GF Vip 7 | l’avviso a Signorini | il programma rischia di perdere un protagonista

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Altro momento di crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: una coppia che viaggia sempre su un sottilissimo filo d’equilibrio e che spesso finisce per litigare. Non fanno in tempo a riappacificarsi che scoppia subito un’altra discussione che li allontana. Ora per colpa dell’uno, ora per colpa dell’altra non rino a trovare un punto d’incontro. In ordine di tempo l’ultima litigata risale alla nomination di Edoardo Donnamaria nei confronti di Oriana Marzoli. Il volto di Forum si è poi scusato per quel gesto, cosa che non è piaciuta alla spadista. Nella serata del 25 gennaio Antonella Fiordelisi ha manifestato il suo malessere nei confronti di Donnamaria al GF Vip: alla base di tutto c’è l’amicizia tra il suo fidanzato e l’influencer venezuelana con cui la spadista non va d’accordo: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per ...