Scuole evacuate per una serie di scosse di terremoto in Romagna 

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - La terra trema in Romagna: diversedisono state avvertite dalla popolazione già dall'alba di questa mattina. Paura, gente in strada, alcunema ad ora, fortunatamente, non sono stati segnalati danni. Prima di pranzo, alle 11.45, la scossa più forte di magnitudo 4.1 con epicentro a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena (come ha rilevato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). #ForlìCesena, registrata alle 11:45 scossa sismica ML 4.1 con profondità di 19 km, epicentro Cesenatico. Al momento nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco #26gennaio 12:30 pic.twitter.com/ykmBWciFdR — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 26, 2023 Al momento nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigli del fuoco. ...