Scuola | Valditara | “Stipendi più alti ai professori del nord” Il sindaco di Napoli | “Errore”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Lapubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire glidei prof che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati”. Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppealla piattaforma di dialogo promossa da PwC e gruppo Gedi “Italia 2023: persone, lavoro, impresa” in un intervento ripreso da La Repubblica. Aumentare glial personale scolastico che vive al“è una misura abbastanza sensata”: a dirlo all’ANSA, riprendendo le parole del ministro, è Mario Rusconi, a capo dei presidi di Anp di Roma. Quanto all’ingresso dei privati nella, “già questo avviene, soprattutto alle superiori e alle tecniche professionali. ...

I capigruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato e alla Camera Luca Pirondini e Anna Laura Orrico hanno attaccato, parlando di 'delle disuguaglianze': '......Nord La proposta del ministronon piace al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi , ex ministro dell'Università e della Ricerca, intervistato da ' Repubblica '. "I salari italiani della...

Scuola, Valditara: "Necessario incrementare gli investimenti anche dai privati" Il Secolo XIX

Valditara: “Far rientrare a scuola il valore del lavoro. Dotare gli istituti di professionisti provenienti dal privato” Tecnica della Scuola

Il ministro Valditara vuole finanziare la scuola pubblica anche con i soldi dei privati Fanpage

Scuola, Valditara “Agire energicamente contro la dispersione” - sardiniapost SardiniaPost

Giuseppe Valditara: «La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, ..."Sarebbe una scelta politica molto grave aumentare i salari su base territoriale e quindi solo per alcuni docenti. Valditara non crei insegnanti di serie A e di serie B e, soprattutto, non divida il P ...