Scuola | Elly Schlein a La7 | “Inaccettabile la proposta di Valditara su stipendi differenziati per regioni Docenti vanno pagati tutti di più”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Il ministro dell’Istruzionepropone per isu base territoriale? Sono affermazioni inaccettabili. Tra l’altro, il ministro ha voluto mettere la parola ‘merito’ nel nome del suo dicastero prima di dire che bisogna assicurare ai bambini le stesse opportunità di partenza”. Così a L’aria che tira (La7), candidata alle primarie per la guida del Pd, commenta le parole pronunciate dal ministro dell’Istruzione a un webinar organizzato da PwC e Gedi. “Mi sembra che questa– spiega– faccia il paio con quella di Calderoli sull’autonomia differenziata. Questa destra sta svelando il suo volto: vuole dividere ulteriormente il paese anziché ricucirne le fratture e vuole ...

Così si rischia la desertificazione di aree in cui bisognerebbe tornare a investire sulla". Lo ha dichiarato Elly Schlein, deputata del Partito Democratico, alla trasmissione "L'aria che tira".

Così si rischia la desertificazione di aree in cui bisognerebbe tornare a investire sulla scuola". Lo ha dichiarato Elly Schlein, deputata del Partito Democratico, alla trasmissione "L'aria che tira" ...Di fronte alle numerose polemiche, Valditara ha poi chiarito il proprio pensiero. "Non è mai stato messo in discussione il contratto nazionale" ...