Scuola e stipendi dei prof | botta e risposta Amendola-Maran

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – La proposta del ministro Giuseppe Valditara provoca unvia twitter tra il deputato dem Enzoe Pier Francesco, assessore della giunta Sala a Milano. E nello scambio si inserisce anche Carlo Calenda a dare ragione all’assessore milanese. Scrive: “La geniale idea di Valditara: parametrare glidegli insegnanti a seconda del costo della vita. Un altro modo per spaccare l’Italia, depauperare il Sud, drenare gli insegnanti verso le zone più ricche del Paese. Giù le mani dalla, resti unitaria e democratica”. Commenta: “Bisogna anche avere pragmatismo, a Milano con l’attualeo un insegnante non è in grado di avere un tenore di vita adeguato e vi è una fuga ...