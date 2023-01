Scossa di terremoto in provincia di Forlì - Cesena | magnitudo 4 1

AGI - La terra trema in Romagna : diverse scosse disono state avvertite dalla popolazione già dall'alba di questa mattina. Paura , gente in ... Prima di pranzo, alle 11.45, lapiù forte ...di magnitudo 4.1 in Emilia Romagna. Laè stata registrata alle 11.45 dalla sala sismica di Roma dell Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), a una profondità di 19 ...

La docente aggiunge: "L'orientamento di questo sisma è particolare rispetto ai classici terremoti delle zone della Romagna. La profondità è inusuale e da un certo punto di vista questo fatto è positiv ...BOLOGNA FORLI'. Ancora scosse di terremoto nella provincia di Forli-Cesena. Quattro sono state registrate in meno di due ore: la prima a Cesenatico, di magnitudo 3.2, alle 5.44… Leggi ...