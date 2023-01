Scoop scippato a Fiorello Lui sbotta | Finita qua | un terremoto in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Rai nega al'esclusiva sul Festival di Sanremo e a viale Mazzini è un nuovo, piccolo. Il conduttore di Viva Rai 2 ha creato scompiglio ribaltando il dato degli ascolti al mattino (a farne le spese, in maniera un po' inattesa, proprio Rai 1, l'intoccabile rivale interno): proprio dalla sua edicola ha fin qui regalato esilarantisull'Ariston, la kermesse più attesa dell'anno che partirà tra poco meno di due settimane. Non senza qualche colpo di scena imbarazzante, come l'anticipazione del testo del brano di Giorgia, in gara. Roba da squalifica, o quasi. Il caso è però esploso nelle ultime ore.e Gianni Morandi avrebbero dovuto comunicare in esclusiva, questa mattina, la lista dei duetti che terranno banco nella serata delle cover. Qualcuno però "ha cantato", concedendo ...