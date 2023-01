Scontri Paganese-Casertana | il gip convalida l’arresto di 7 tifosi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gip del Tribunale di Nocera Inferiore hatodei settedellache, secondo l’accusa, avrebbero partecipato agliavvenuti domenica a Pagani prima del fischio d’inizio di. Confermata anche la misura cautelare degli arresti domiciliari che era stata eseguita – in flagranza differita – lunedì sera da carabinieri e polizia. Per altri duedella, invece, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avevato il fermo, revocando però i domiciliari e sostituendoli con l’obbligo di firma per tre volte a settimana. Gli indagati sono accusati a vario titolo di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di ...

Pagani . 'Le indagini suglidi- Casertana risultano tuttora in corso per l'identificazione di altri sostenitori delle opposte tifoserie responsabili di condotte criminose'. Così, in aula, il ministro dell'...Matteo Piantedosi , ministro dell'Interno, ha parlato deglitrae Casertana durante il question time alla Camera: ' La partita era stata classificata con un livello elevato di rischio dall'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive .

Un'ora di autentica guerriglia, quella trascorsa dalle 14 alle 15 di domenica scorsa, prima di Paganese-Casertana, derby valido per il girone G del campionato di serie D. Circa 70 gli ultras coi ...