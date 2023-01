Sciopero benzinai revocato | oggi distributori aperti in tutta Italia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) –lodeiscattato martedì, alle 19 sulla rete ordinaria e alle 22 sulle autostrade. Lo rendono noto Fegica e Figisc/Anisa in una nota congiunta, dopo l’incontro al ministero. Una decisione, puntualizzano, assunta “a favore degli automobilisti e non certo per il governo. Già martedì c’era stato un incontro al ministero che aveva diviso i sindacati sulla durata della protesta. La Faib Confesercenti aveva infatti ridotto a un giorno lo stop. “Secondo i primi dati che affluiscono dal territorio, l’adesione dei gestori risulta, come previsto, assolutamente massiccia, tanto da segnare un dato medio intorno all’89% su base nazionale, con punte oltre il 90 in alcune zone del Paese”, rende noto Fegica in un comunicato. Intanto la Faib “auspica che le polemiche con il governo finiscano qui e si apra ...