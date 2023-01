Sciopero benzinai | lo stop è finito I gestori | “Lo facciamo per gli automobilisti”

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La mobilitazione è terminata ieri alle 19 sulle strade ordinarie e alle 22 sulle autostrade, dopo che anche idi Fegica e di Figisc-Anisa hanno deciso di ridurre la protesta da 48 a 24 ore. Una scelta, dicono, fatta per i cittadini e “non certo per il governo”. Il ministro Urso: “È stata riconosciuta l'importanza dell'insediamento di un tavolo permanente per il riordino complessivo del settore”