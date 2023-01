Sci alpino slalom Schladming 2023 | Zingerle | “Contento della performance”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Ho provato a dare tutto come già avevo fatto ad Adelboden. Lì avevo sbagliato a metà, questa volta per fortuna lo sbaglio è arrivato in fondo, un’autentica spaccata, ma non ho pagato molto. Sonodi come sto sciando emiadi oggi“. Così Hannes, ai microfoniFISI, commenta la prova nell’ambito dellogigante didi sci, in cui il 27enne, in un’ottima seconda manche nonostante l’errore all’arrivo, ha recuperato dalla 26° alla 14° posizione. Ad accedere alla seconda manche è stato anche Giovanni Borsotti, 18° (“per come ero partito quest’anno, non male”), mentre il 21enne FilippoVite, dopo quattro tappe a punti, subisce una battuta d’arresto, ...