(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Coppa del Mondo 2022-2023 di scimaschile proseguirà nel weekend del 28-29 gennaio con i duedid’Ampezzo. La massima competizione internazionale itinerante sbarcherà nella Perla delle Dolomiti, dove gli uomini non gareggiano addirittura da 23 anni (nel febbraio 1990 si disputarono due discese, una delle quali vinta dal nostro Kristian Ghedina). Nella località veneta si recuperano icancellati a inizio stagione tra Lake Louise e Val Gardena. Tra l’altrod’Ampezzo non aveva mai ospito in passato prove di questa specialità al maschile (ci riferiamo esclusivamente alla Coppa del Mondo). L’Italia proverà a essere protagonista nell’ultimo fine settimana di gare veloci prima dei Mondiali, ormai distanti soltanto una decina di giorni. Sono stati ...

La Coppa del mondo dimaschile torna a Cortina dopo 23 anni, l'ultima volta febbraio 1990, quando si disputarono due discese, una delle quali fu vinta da un giovanissimo Kristian Ghedina, eroe di casa, davanti a ...Casse: "Tornare in Italia, dopo Bormio e Val Gardena, è sempre bello". MILANO - La Coppa del mondo dimaschile torna a Cortina a 23 anni di distanza dall'ultima volta, ovvero dal febbraio 1990, quando si disputarono due discese, una delle quali fu vinta da un giovanissimo Kristian Ghedina, ...

Brignone e Goggia, "rivali" anche nel riposo: com'è diversa la strada per il Mondiale La Gazzetta dello Sport

Sci alpino, i convocati dell'Italia per i superG di Cortina. Paris, Casse e Schieder guidano gli azzurri OA Sport

Sci alpino: Cdm. Due superG a Cortina, sette azzurri al via Tiscali

Mondiali di sci paralimpico: l'Italia è già a quota tre ori con una straripante Chiara Mazzel NEVEITALIA.IT

Casse: 'Tornare in Italia, dopo Bormio e Val Gardena, è sempre bello'.MILANO (ITALPRESS) - La Coppa del mondo di sci alpino maschile torna a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...