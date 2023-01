SBK Test Jerez | Rinaldi | Sul passo gara sono vicino a Rea e Toprak

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La due giorni didel Mondiale Superbike sul circuito dide la Frontera si è conclusa in maniera positiva per Michael Ruben, che ha terminato il Day 2 con il quarto tempo a 377 ...

" Tutto sommato, sono stati due giorni diproduttivi per noi ", ha detto il ducatista alla fine della seconda giornata. " Abbiamo provato diverse soluzione e in alcuni momenti mi sono perso un ...Per il turco caduta nella mattinata del secondo giorno disulla pista andalusa. Nessuna conseguenza per lui: botta alla gamba, controllo al centro medico e poi di nuovo in ...

Nella giornata conclusiva dei test di Jerez, Toprak Razgatlioglu sigla il miglior tempo nonostante una caduta con principio di incendio sulla sua Yamaha. Staccato di soli 83 millesimi c’è Jonathan Rea ...Il titanico trio subito davanti a tutti. Superbike, test Jerez: davanti sempre i soliti Ducati, Yamaha e Kawasaki ci faranno divertire nel Mondiale SBK 2023. Dietro al trio di testa troviamo Michael ...