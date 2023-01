(Di giovedì 26 gennaio 2023) "Non mi venivano dei calli così dalMotoGP di Sepang 2019". Si guarda le mani e sorride Danilo, al termine del suo secondo giorno di azione da pilota Superbike, dove ha continuato il suo ...

"Non mi venivano dei calli così dal test MotoGP di Sepang 2019". Si guarda le mani e sorride Danilo, al termine del suo secondo giorno di azione da pilota Superbike, dove ha continuato il suo apprendistato in sella alla Panigale V4R del team Barni. "Sono contento del mio passo " apre ......DI TEST INLA CADUTA DI TOPRAK Non è iniziato nel migliore dei modi il Day - 2 dei testper ... permettendogli di battere Andrea Locatelli e Danilo, che ancora fatica a usare la gomma ...

SBK test Jerez, Petrucci: "Oggi è come se il tempo si fosse fermato" Motosprint.it

SBK | A Jerez i primi test 2023: occhi su Bautista e su Petrucci Motorsport.com - IT

SBK, Petrucci: “Se guidassi come Bautista non riuscirei ad accelerare GPOne.com

SBK, Petrucci: "Un test cool: freddo e fantastico" Motosprint.it

Danilo Petrucci osservato speciale: la sfida Superbike sarà subito calda Corse di Moto

"Gli inglesi con questa parola intendono entrambe le cose, quindi si addice. Felice del passo, non di come sfrutto la gomma nuova" ...SBK Test Jerez - La seconda e ultima giornata di test sul circuito di Jerez si è chiusa con il miglior tempo di Toprak Razgatlioglu nonostante una brutta caduta nel corso della mattina. IL pilota ...