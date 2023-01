Sbatti il mostro in prima pagina | in mezzo secolo è cambiato poco o niente

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Onore al merito: i fatti seguiti ai misfatti verificatisi per lungo tempo in Sicilia sono di importanza senza alcun dubbio più che grande. Non fosse altro che per coronare trent’anni di caccia a quel volpone e a qualcuno dei suoi complici, per dare un senso alla spesa- enorme – che essa è costata. Certamente qualcunoo poi si prenderà la briga di quantificarla. Tornando al fatto, la strada intrapresa dalla magistratura e dalle forze dell’ordine per debellare la mafia sembra essere quella giusta e allora avanti così. È discutibile invece la innegabile sovraesposizione che l’informazione ha impresso alle varie notizie man mano che venivano fuori a seguito dell’arresto di Messina Denaro. Si ripropone così, immediatamente dopo la cattura del capo branco -nel significato autentico, quindi riferito a bestie- senza colpo ferire, l’ antico dubbio che finora non ha ...