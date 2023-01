Sassuolo | Matheus Henrique in uscita | tornerà alle origini

... Roberto Firmino ha però annunciato che è intenzionato a rinnovare il contratto con il Liverpool in scadenza a giugno.18.20 -Henrique verso l'addio al. Secondo 'Globo' il Palmeiras ......per primo Non è e non sarà Frattesi il sacrificato dela centrocampo in questa sessione invernale di mercato. Il club neroverde sta cercando di chiudere la cessione in sudamerica di...

Sassuolo, Mello: "Matheus Henrique Stiamo parlando con il ... Sportitalia

Calciomercato Sassuolo, Matheus Henrique si avvicina al Palmeiras CanaleSassuolo.it

Matheus Henrique Palmeiras, dal Brasile: affare col Sassuolo saltato Sassuolonews.net

Sassuolo, Matheus Henrique potrebbe far ritorno in Brasile Sportitalia

Monza-Sassuolo 1-1, decidono i gol di Ferrari e Caprari Sky Sport

Il Sassuolo continua a trattare con il Palmeiras per Matheus Henrique e i neroverdi vogliono che si arrivi ad una svolta ...Il Sassuolo sta concentrando i propri sforzi di calciomercato nelle uscite più che nelle entrate e sta concretizzando diverse cessioni. Ne ha definite tre solo in queste ultime ore, lasceranno presto ...